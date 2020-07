Juventus-Lazio, Sarri: “Sarà un match ostico, dovremo essere solidi in fase difensiva”

Maurizio Sarri e la sfida alla Lazio.

La Juventus nel Monday Night della 34a giornata affronterà i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi, sfida fondamentale per i bianconeri che potrebbero quasi chiudere il discorso Scudetto. Le parole del tecnico toscano nel corso della conferenza stampa della vigilia.

“La Lazio durante la stagione ha fatto decisamente bene, si è dimostrata indubbiamente una grande squadra e un importante compagine del calcio italiano. Anche se attraversi un momento meno positivo, puoi ritrovarti in una grande partita. Sarà indubbiamente una partita difficile – ha detto Sarri dalle parole raccolte da Juvelive.it – contro una squadra forte con cui noi abbiamo sempre fatto fatica. In questo momento abbiamo fatto 20 gol in sette partite. Dobbiamo preoccuparci di essere solidi. No sappiamo se la verità sia 0 gol subiti in 5 partite o 9 in tre. Non è importante chi gioca davanti, ma riuscire a fare bene in fase difensiva”.