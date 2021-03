Juventus-Lazio, Pirlo: “L’inizio è stato shock, ma bravi a riprenderci. Il segreto di Kulusevski? La testa”

La Juventus trova una vittoria importantissima contro la Lazio, dimostrando la propria superiorità.

Juventus-Lazio, Chiesa: “Dopo Verona è scattata qualcosa. Scudetto e Champions, tante finali in vista”

I bianconeri dopo un inizio difficoltoso, con la rete subita da Correa, sono usciti alla distanza e hanno fatto valere la maggiore esperienza, con le forze fresche dalla panchina che hanno aiutato a ribaltare il risultato. Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita analizzando il match.

L’ex regista del Milan nonostante la falsa partenza è contento per la reazione dei suoi: “Siamo partiti male, per un nostro errore con un retropassaggio e abbiamo spalancato il gol alla Lazio. C’è stata una grande reazione e nonostante le molte assenze abbiamo giocato un’ottima gara. Non ci siamo abbattuti ed è la cosa più importante. Oggi abbiamo iniziato la partita con venti minuti di ritardo ma era normale perché in molti erano fuori posizione e tanti al rientro. Quando vai sotto non è facile recuperare, specie contro la Lazio che aveva avuto tempo per recuperare. Abbiamo fatto una partita importante, in uno scontro importante per la classifica e siamo contenti”.

Kulusevski e Morata hanno fornito due grandi prestazioni, Pirlo sottolinea la loro importanza all’interno del progetto bianconero: “Morata non lo abbiamo avuto per alcuni problemi fisici, ora cerca la forma migliore ma per me è fondamentale e lo abbiamo acquistato per le sue caratteristiche uniche. Può dare ancora di più, speriamo rientri al meglio il prima possibile. Kulusevski sta reagendo da campione, quando arrivi alla Juve a vent’anni hai pressione. La Juve è diversa dal Parma, ogni passaggio è importante e sta dimostrando di essere un grande campione e lo sa, sta diventando un campione nella testa e questo è a suo favore”.