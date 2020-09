Juventus, l’analisi di Sconcerti: “Questa non è una squadra, prestazione davvero inguardabile”

La seconda giornata di Serie A, che si chiuderà questa sera, ha visto dei match davvero esaltanti.

L’Inter di Antonio Conte ha superato per 4-3 la Fiorentina nei minuti finali, la Juventus in dieci uomini ha ripreso la gara contro la Roma chiudendola sul 2-2. Sulla prestazione offerta dai bianconeri di Andrea Pirlo si è espresso il noto giornalista, Mario Sconcerti, nel corso di un’intervista rilasciata a TMW Radio.

“Si vede una Juve che è in costruzione ed è incappata in scelte sbagliate. Mi colpisce la prevedibilità della squadra di Pirlo. Lo avevo già detto contro la Sampdoria. Non è una squadra questa, è lenta. In questo momento è la Juve meno guardabile degli ultimi dieci anni, è troppo approssimativa. Non ci sono sintomi di gioco”.

