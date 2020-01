Juventus, l’agente di Kulusevski: “C’è grande soddisfazione, un affare per tutti. Il ragazzo era cercato da tante squadre”

Dejan Kulusevski è da giovedì sera un nuovo giocatore della Juventus.

Il giovane talento svedese è stato ceduto dall’Atalanta ai bianconeri per una cifra pari a 35 milioni di euro più eventuali bonus che potrà raggiungere nella prossima stagione. Il classe ’00 approderà in quel di Torino da giugno 2020 e di conseguenza rimarrà al Parma fino al termine della stagione. L’agente del calciatore scandinavo, Stefano Sem, ai microfoni di Radio Sportiva, ha svelato le motivazioni che hanno portato il suo assistito a scegliere la Juventus.

“La soddisfazione ovviamente è massima perché il ragazzo va a giocare in una delle migliori squadre al mondo. Poi vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi anni. Sono tutti contenti: l’Atalanta fa il trasferimento più grande della sua storia, il Parma si tiene il giocatore fino al termine della stagione, il giocatore va alla Juve e la Juventus si porta a casa un obiettivo. Concorrenza dell’Inter? Il nome dell’Inter lo fate voi ma non voglio parlare di altre squadre. C’erano sicuramente degli interessamenti da parte di club italiani ed esteri ma il ragazzo ha chiesto di andare avanti con la Juventus. Ha grandi qualità tecniche e atletiche. Nel 4-3-3, in questi anni, ha giocato in tutti i ruoli, dalla mezzala all’esterno d’attacco, fino alla prima punta. Per me rende al meglio quando calca la zona centrale del campo”.

