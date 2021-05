Juventus, l’addio di Gigi Buffon: “Siamo arrivati alla fine di un ciclo, tolgo il disturbo”

Gigi Buffon ha deciso di lasciare la Juventus.

VIDEO Juventus, rebus Ronaldo: il futuro di CR7 legato ai risultati dei bianconeri

L’estremo difensore bianconero ha confermato la propria scelta di dire addio al club piemontese per la seconda volta nel corso della propria carriera. L’ex numero 1 anche del Psg, nel corso dell’intervista rilasciata a Bein Sport, ha dichiarato che non vestirà più la maglia della sua amata Juventus.

Sassuolo-Juventus, Pirlo: “Dobbiamo credere alla Champions, ho una speranza”

“Ci è mancata un po’ di continuità. Le partite che abbiamo giocato contro le prime 5-6 squadre spesso abbiamo vinto, a volte pareggiato, altre perso ma ce la siamo sempre giocata alla pari. Mentre con le meno blasonate abbiamo perso punti stupidi e questo significa che dobbiamo ancora crescere e maturare. Il mio futuro è chiaro, già delineato. Quest’anno si concluderà in maniera definitiva la mia esperienza alla Juventus. O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per una esperienza diversa la prendo in considerazione. Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo”.

VIDEO Del Piero, buon sangue non mente! L’ex Juventus ammira le prodezze dei figli sul campo