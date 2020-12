Juventus, la stoccata di Moggi:”CR7 come Platini, quando Ronaldo andrà via sarà un problema. Scudetto? Dico la mia”

Nel corso di intervista concessa ai microfoni di “Radio Bianconera”, l’ex direttore generale della Juventus ,Luciano Moggi, ha analizzato l’attuale situazione della compagine guidata da Andrea Pirlo, soffermandosi sul peso specifico di un singolo calciatore in seno ad una squadra nel corso di un’intera stagione. “Senza CR7 si fa sempre fatica e si diventa una squadra normale“. Una qualità che, secondo l’ex direttore generale bianconero, non può mancare in squadre che si pongono determinati obiettivi è la personalità che: “Non si compra né si insegna e in questa Juve non c’è”. E su Arthur: ” Anche vedendo la partita contro il Benevento avrete notato che Arthur è un giocatore molto elementare, non dà mai quel pizzico di follia nel passaggio”. In merito anche agli spettri del passato che incombono minacciosi sul presente e sul prossimo futuro il direttore ha espresso la sua opinione: “Con una squadra così, quando andrà via Ronaldo, il rischio è quello di fare come quando è andato via Platini. Un grande campione maschera tutti i problemi che con l’addio di Cristiano verranno fuori”. Nonostante dunque le sue dichiarazioni Moggi ha poi concluso: “Al momento è ancora la favorita per vincere lo scudetto. Ma tutto dipende da CR7. La seconda favorita è l’Inter. Il Napoli è la squadra che gioca il più bel calcio, ma per vincere ha bisogno di un leader“.

