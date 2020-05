Juventus, la rivelazione di Nedved: “Ricordo quando Mourinho mi chiamò, ecco perchè rifiutai la sua proposta”

Il curioso retroscena svelato da Pavel Nedved.

L’ex centrocampista della Juventus nel lontano 2009 fu davvero a un passo dall’indossare la maglia dell’Inter, come ha raccontato lo stesso dirigente bianconero attraverso le colonne dell’edizione odierna di Tuttosport.

“Squillò il telefono… Ciao Pavel, sono José. José Mourinho. Pavel, non puoi smettere. È uno spreco. Hai ancora tanto da dare al calcio e hai ancora da prendere. Mi piacerebbe che venissi da me all’Inter, vogliamo vincere la Champions. Che ne pensi?. José sapeva che ero terribilmente attratto dalla Champions perché non l’avevo mai vinta, ma il suo piano non funzionò. Non potevamo essere compatibili. Lo avrei raggiunto in qualsiasi altra squadra del mondo ma all’Inter no, non avrei potuto farlo”.

