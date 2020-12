Juventus, la grinta di Morata: “Non dimenticatevi chi siamo, questa non è una maglia qualunque”

La Juventus ha ceduto per 3-0 alla Fiorentina.

Una sconfitta quella subita dai bianconeri davvero inaspettata soprattutto per il momento negativo che stavano vivendo fino a quel momento i toscani. Prestazione da dimenticare per gli uomini guidati da Andrea Pirlo che però non si abbattono più di tanto, a confermarlo le parole di Alvaro Morata attraverso il proprio profilo instagram.

“Buone feste a tutti. Vi auguro tanta salute. Non dimenticatevi che siamo la Juve: appena c’è un periodo complicato tutti escono con la mazza, ma questa maglia non è una qualunque maglia e torneremo con rabbia, grinta e determinazione”.

