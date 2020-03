Juventus-Inter, Sarri: “Dybala cambio importante. Coronavirus? I tuttologi mi spaventano”

La grande vittoria della Juventus.

Sul campo di un Allianz Stadium completamente vuoto a causa dell’emergenza per il Coronavirus è andato in scena il big match tra la Juventus e l’Inter, fondamentale per la lotta scudetto: a trionfare sono stati i bianconeri che si sono imposti con il risultato di 2 a 0 grazie ai gol di Aaron Ramsey e Paulo Dybala, riconquistando il primo posto in classifica e portandosi a nove punti di distacco dai nerazzurri.

Al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione di Dybala e della squadra: “Partire con Cuadrado alto ci avrebbe lasciato poi fuori Dybala e Douglas Costa, quindi senza una situazione più difensiva. Partire con Douglas ci lasciava in panchina tutte e due le situazioni, la carta Dybala era importantissima da giocare a partita in corso. Scudetto? Una vittoria importante ma è chiaro che, almeno in teoria, ci sono dodici partite da giocare e ancora il percorso è lungo. Quella di questa sera è la Juventus che si avvicina di più a quella che voglio io, soprattutto per qualità di gioco. Venivamo da una partita dove sono mancate le energie nervose con la squadra che si era un po’ appiattita, ho scelto i giocatori che ci trasmettono energia poi magari tra qualche settimana cambierà tutto. Parliamo di energie nervose e mentale non fisiche. Ramsey? Sostiene che ha bisogno di vedere più campo per inserirsi meglio, in questo momento ha una condizione diversa e in questo ruolo sta facendo davvero bene. De Sciglio mi ha fatto prendere paura, ma c’è da dire che era entrato solo da pochi secondi, Higuain ha fatto una partita perfetta anche e lontano dalla porta. Stavo inserendo Dybala prima del gol, poi ho deciso di mettere lo stesso perché era arrivato il momento per chiuderla e Paulo poteva essere decisivo. Nel primo tempo l’Inter ha cercato di prenderci alti, poi dopo l’1-0 siamo andati in fiducia e fatto 20 minuti di grande livello, al di là del risultato abbiamo concesso pochissime palle gol a una squadra pericolosa come i nerazzurri. Situazione Coronavirus? I tuttologi mi fanno paura, io faccio l’allenatore e posso parlare solo di calcio perché ho una conoscenza limitata su argomenti del genere. Mi sono solo domandato se è giusto togliere due ore di svago alle persone che sono bloccate a casa, mettendo magari a rischio la salute degli addetti ai lavori. Non saprei cosa dire, preferisco stare al mio posto“.