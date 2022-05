Juventus-Inter, probabili formazioni: Dybala-Vlahovic sfidano Dzeko e Lautaro

Le probabili formazioni della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in programma questa sera allo stadio "Olimpico"

Juventus e Inter si affrontano questa sera allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. Sarà il quarto derby d'Italia della stagione dopo le due sfide in campionato, con nerazzurri e bianconeri che si ritrovano per una partita che vale un trofeo e che daranno la possibilità a Massimiliano Allegri di ottenere la prima vittoria stagionale su Simone Inzaghi.

L'ultima volta che Juventus e Inter si sono contesi il trofeo era il 1965: la sfida terminò 1-0 per la Vecchia Signora proprio all'Olimpico. I bianconeri vengono dal ko in campionato contro il Genoa, mentre i neroazzurri hanno battuto l'Empoli. La sfida sarà trasmessa, a partire dalle 21 su Canale 5, mentre in streaming sarà visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity.

4-2-3-1 per Allegri che, in conferenza stampa, ha annunciato le titolarità di Chiellini e Dybala. L'ex Palermo, a un passo dall'addio, completerà il tridente alle spalle di Vlahovic e uno tra Cuadrado-Morata, con il primo in vantaggio sul secondo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic

L'Inter di Simone Inzaghi ritrova Bastoni dopo l'infortunio al polpaccio. A difendere i pali Handanovic. Skriniar e De Vrij a completare la difesa. Barella-Brozovic-Calhanoglu in mezzo al campo, Dumfries e Perisic sulle fasce. In attacco Dzeko dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko