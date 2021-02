Juventus-Inter, Pirlo alla vigilia: “Finale di Coppa Italia da centrare a tutti i costi. Ecco chi giocherà”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Juventus-Inter.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia della sfida valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma martedì sera all’Allianz Stadium: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata sabato ai danni della Roma di Paulo Fonseca, all’undici titolare che scenderà in campo.

“Sarà il secondo round di una grande sfida, ci darà la possibilità di andare in finale, obiettivo da centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura, difficile, una battaglia. Dovremo giocare da Juve, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Bisognerà partire con l’atteggiamento di essere alla pari, si parte da 0-0, perché non possiamo rimanere alla vittoria dell’andata, si è azzerato tutto, è come una finale. L’atteggiamento dev’essere da squadra aggressiva, che sa ciò che vuole. Dobbiamo essere concentrati per raggiungere un obiettivo troppo grande per lasciarlo scappare. Conosciamo molto bene l’organizzazione dell’Inter e il loro allenatore. Hanno anche recuperato Lukaku e Hakimi, fondamentali per lo sviluppo del loro gioco. Dovremo stare attenti”, sono state le sue parole.

FORMAZIONE – “In porta ci sarà Buffon e giocherà Kulusevski dal primo minuto Il gruppo sta bene, naturale un po’ di stanchezza, ma sapevamo all’inizio della stagione che sarebbe stata lunga e faticosa. Mi rassicura l’aspetto mentale. Siamo molto positivi, crediamo in ciò che facciamo ed è un bel punto di partenza. Abbiamo obiettivi ben precisi in testa che vogliamo raggiungere e su questo lavoriamo. Le sconfitte ci hanno convinto che possiamo fare tante cose. Siamo molto più compatti, giochiamo da squadra, corriamo l’uno per l’altro e ci aiutiamo in ogni situazione. Questo ti fa fare risultato”, ha concluso Pirlo.