Juventus-Inter, emergenza Coronavirus: annullata la conferenza stampa di Sarri, il comunicato ufficiale

Applicate alla lettera le misure di sicurezza.

L’emergenza per la diffusione del Coronavirus ha costretto la Lega ad adattarsi alle disposizioni presenti del decreto emanato dal Governo, e per tale motivo tutte le gare fino al mese di aprile verranno giocate a porte chiuse: domenica verranno disputate le cinque sfide della ventiseiesima giornata di Serie A tra cui il big match tra la Juventus e l’Inter, fondamentale per la lotta scudetto che attualmente vede in vantaggio la Lazio prima in classifica dopo la vittoria ottenuta con il Bologna.

Juventus, Inter e Lione crocevia decisivi per il futuro di Sarri? Agnelli vaglia i possibili eredi, la suggestione Zidane…

Per limitare il contatto con gli addetti ai lavori e dunque limitare al massimo il contagio, il club bianconero ha dunque deciso di annullare anche la consueta conferenza pre partita del tecnico Maurizio Sarri, prevista per domani pomeriggio. Questo il comunicato ufficiale della Juventus: “Domani (sabato 7 marzo) la squadra si ritroverà al pomeriggio e, in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus-Inter, non avrà luogo“.