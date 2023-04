Juventus-Inter, Allegri: “Loro forti, Chiesa è a disposizione. Pogba da mercoledì…”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in vista del match tra Juventus e Inter

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , è intervenuto in sede di conferenza stampa odierna, in vista del match di Coppa Italia contro l' Inter di Simone Inzaghi . Di seguito, le parole del mister livornese:

CHE APPROCCIO VUOL VEDERE – «È una competizione diversa, è una semifinale, è sempre Juventus Inter. Dobbiamo creare i presupposti per il passaggio del turno. Loro sono forti, indipendentemente dal momento che passano. Dobbiamo alzare le antenne, troppi elogi possono far perdere la realtà. Dobbiamo giocare contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Vengono da diverse sconfitte e dobbiamo stare molto più attenti».

CHIESA – «È a disposizione. L’unico controllo è stato in Austria, il ginocchio è a posto. Ha questa infiammazione tendinea, sta meglio e più andrà avanti e meglio sarà. Domani sarà a disposizione e verrà in panchina».

COPPIE D’ATTACCO – «Ora siamo in 5, abbiamo tante partite. Kean è squalificato domenica e ne avremo 4. Domani ne abbiamo 5 ed è importante averli tutti a disposizione».

ALEX SANDRO – «Sta bene, ha fatto allenamento ma difficilmente domani sarà della partita. Verrà a disposizione, poi abbiamo Rugani che sta bene. Bonucci sta recuperando, da mercoledì sarà a disposizione e inizierà a fare allenamenti con la squadra. Pogba ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra, da mercoledì sarà anche lui un po’ con la squadra per fare dei lavori».

PREPARARE COSI’ TANTE PARTITE – «Dobbiamo affrontare una partita alla volta. Domani abbiamo l’Inter poi ci prepareremo per la Lazio. Giocare ogni 3 giorni significa essere dentro gli obiettivi. Siamo dentro alla semifinale di Coppa Italia e abbiamo un quarto di finale di Europa League. Dobbiamo essere bravi a riempire le settimane di maggio anche».

INTER – «Tutti ci auspichiamo che facciamo una grande partita. Simone sta facendo un ottimo lavoro all’Inter, lo aveva già fatto alla Lazio. L’Inter, indipendentemente da tutto, è una squadra forte. Non sta attraversando un buon momento per i risultati. Quando affronti queste squadre è sempre pericoloso perché l’attenzione diventa massima. Sarà più complicata di quella che è stata la partita di Milano».

COSA VOGLIONO DIRE LE DUE VITTORIE CON L’INTER – «Che tutte le partite son diverse. L’anno scorso ne abbiamo perse 3 e pareggiata una. Quest’anno ne abbiamo vinte 2 e siamo in ritardo. L’Inter ha una batteria forte di attaccanti. Non so chi giocherà ma han caratteristiche diverse e sono 4 attaccanti molto forti».