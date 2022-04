Juventus-Inter, Allegri: “Formazione? Impossibile indovinarla. Dybala gioca”

Le dichiarazioni rilasciate da Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida Juventus-Inter, in programma all'Allianz Stadium

"Stiamo bene, abbiamo recuperato Chiellini e Bonucci, che verrà in panchina ma è ancora indietro. Zakaria e Alex Sandro sono recuperati. Siamo quasi tutti abili e arruolabili". Lo ha detto Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Diversi i temi trattati dal tecnico della Juventus: dalle condizioni di Paulo Dybala e Federico Chiesa, alle scelte di formazione. Ma non solo... "Chiesa? Lasciamolo recuperare, è lontano dal rientrare in campo. E' mancato tanto, come McKennie per le sue caratteristiche. Pensiamo a questi 50 giorni. Facciamo un passo alla volta, che è la miglior cosa", le sue parole.

DYBALA - "Domani gioca Dybala. Con la società siamo in linea su tutto, quando parliamo io dico le mie idee e la società le sue. Poi alla fine troviamo sempre unità di intenti per programmare. Quando le scelte vengono fatte, si fanno tutti insieme. Arrivabene ha parlato chiaramente e io ho rispetto. Una volta che si fanno delle scelte, sono quelle. Non credo che sia il primo giocatore che cambia società. In questo momento qui bisogna essere concentrati per il finale di stagione. Dybala all'Inter? Pogba? Già non faccio il mercato della Juventus, fare il mercato di Inter e Manchester United mi sembra esagerato. Ora conta il campo, poi ognuno farà le sue valutazioni".

LA FORMAZIONE - "Zakaria e Alex Sandro titolari? Alex Sandro sì, così come Chiellini. Zakaria devo decidere. Non conto solo su Zakaria, ma anche su tutti gli altri. Servono energie fresche e i cambi in questo momento serviranno tanto. Danilo a centrocampo? Non so ancora chi giocherà, difficilmente giocherà a centrocampo. Anche perché i centrocampisti li ho e stanno tutti bene. Chi sarà fuori, sarà un dispiacere. Ma ci saranno i cambi e ci sarà possibilità di giocare. Morata e Cuadrado? Se domani qualcuno indovina la formazione vuol dire che ve la dicono. Indovinare la formazione di domani è impossibile. Bernardeschi potrebbe essere titolare, è recuperato e sta meglio".

LA FAVORITA - "Chi è la favorita? Quando ci sono queste partite come il derby d'Italia, è difficile dirlo. L'Inter con Napoli e Milan è candidata a vincere lo scudetto. Per noi domani sarà una grande serata, servirà una grande prestazione. Non giochiamo per far perdere lo scudetto agli altri, il nostro obiettivo è giocare la Champions l'anno prossimo. Dobbiamo consolidare il quarto posto e continuare il percorso, cercando di battere i campioni d'Italia. Abbiamo pareggiato in campionato, perso in Supercoppa... Magari domani tocca a noi. Inzaghi mi ha battuto solo nelle due gare secche? Credo che sia una casualità. Diciamo che lui è più fortunato nelle gare secche, domani spero di essere più fortunato io. Tra l'altro Juve-Inter è stata l'ultima partita pre Covid-19 e sarà la prima a porta aperte. Ci sono tutti gli ingredienti perché sia una bella serata di calcio, con lo stadio che torna al 100% di capienza".