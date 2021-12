Juventus, il club rende note due positività: Pinsoglio e Arthur isolati

I due giocatori, così come comunicati dalla Juventus, sono stati posti in isolamento e stanno osservando le norme previste

Il Covid-19 non risparmia neppure la Juventus , costretta a fare i conti con due positività emerse nelle scorse ore. I bianconeri, tornati al lavoro ieri dopo la sosta natalizia, hanno effettuato il consueto giro di tamponi molecolari prima della ripresa degli allenamenti. Test che hanno evidenziato la positività di Carlo Pinsoglio e Arthur. A dare notizia è lo stesso club bianconero tramite una nota ufficiale.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur.

I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore".