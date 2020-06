Juventus, i tormenti di CR7: lo scarso feeling con Sarri e la nostalgia di Allegri, il futuro dell’ex tecnico del Napoli…

Due gare di fila senza centrare il bersaglio al culmine di prestazioni piuttosto opache sul piano individuale.

Ordinaria amministrazione legata alla fisiologica oscillazione dello stato di forma di ogni calciatore nel corso di una stagione. Segnale preoccupante oggetto di minuziose e roboanti disamine, tecniche e mediatiche, se il giocatore protagonista di due performance sbiadite è un fenomeno come Cristiano Ronaldo. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan caratterizzata da un calcio di rigore che ha timbrato il palo, la finale dell’Olimpico al cospetto del Napoli disputata senza lasciare significativa traccia di sé nel corso dei novanta minuti. Uno stato d’animo non proprio ideale a giudicare da alcune inequivocabili espressioni sul volto del portoghese a favore di camera.

Il rapporto con Maurizio Sarri e la funzionalità di CR7 alle dinamiche tattiche insite nel verbo calcistico del tecnico toscano. Temi dibattuti a più riprese tra addetti ai lavori, esponenti della stampa specializzata, tifosi bianconeri e semplici appassionati. La collocazione sul fronte offensivo idonea ad esaltare al massimo attitudini e straordinario talento dell’ex Real Madrid costituisce un altro spinoso elemento di discussione che alimenta variegate correnti di pensiero. Nei giorni precedenti alla sfida di lunedì sera contro il Bologna vi sarebbe stato un lungo confronto tra Sarri e CR7, come confermato dall’allenatore bianconero in sede di conferenza stampa alla vigilia del match del Dall’Ara. Un Sarri che rispedisce al mittente qualsiasi ipotesi di frizione con il fenomeno ex Sporting Lisbona e con qualsiasi altro big dello spogliatoio in casa Juventus.

Non è dello stesso avviso il Daily Express, che sottolinea come il feeling tra i due non sarebbe in effetti mai scattato, mettendo in evidenza la presunta insofferenza del fuoriclasse bianconero rispetto a metodi e filosofia calcistica dell’ex allenatore del Napoli. Il quotidiano britannico si sofferma anche sulla nostalgia di CR7 nei confronti dell’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, il cui addio non sarebbe mai stato del tutto digerito dall’ex Pallone d’Oro. Tuttavia, si legge sull’organo di informazione britannico, la panchina di Sarri non sarebbe attualmente a rischio ma il finale di stagione in campionato e l’esito del match di ritorno in Champions League contro il Lione costituiranno tappe delicate e fortemente indicative in merito al futuro del manager toscano sulla panchina bianconera.