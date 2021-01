Juventus-Genoa, Pirlo: “Occhio alla squadra di Ballardini. Coppa Italia? Sembra non interessi a nessuno, poi…”

La carica di Andrea Pirlo.

Il tecnico della Juventus, alla vigilia del match contro il Genoa valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha caricato i suoi giocatori. La sfida è in programma mercoledì 13 gennaio alle 20.45 all’Allianz Stadium. L’allenatore della “Vecchia Signora”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a JTV.

“All’inizio sembra non interessi a nessuno, poi quando si va avanti piace a tutti giocare. Per arrivare fino in fondo dobbiamo vincere la partita di domani sera. Quella di Ballardini è una squadra da non sottovalutare: Sono più aggressivi, hanno alzato il baricentro. Sembra abbiano più energie. Sarà una sfida difficile e combattuta, da vincere per continuare il nostro cammino”.

