Juventus-Genoa, Pirlo: “Abbiamo rischiato troppo. Sotto esame? Ecco cosa penso”

La Juventus ha centrato un successo chiave contro il Genoa.

Juventus-Genoa, Kulusevski: “Dobbiamo migliorare nella gestione del match. Ronaldo? Un fuoriclasse”

Una partita giocata in maniera attenta e precisa, con qualche distrazione che avrebbe potuto creare qualche grattacapo. Per i bianconeri una vittoria che conferma una ripresa dopo il periodo di difficoltà. Al termine del match il tecnico Andrea Pirlo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

L’ex centrocampista del Milan è abbastanza soddisfatto, nonostante dei giri a vuoto all’interno dei 90 minuti: “Sembrava tutto facile, a fine primo tempo abbiamo subito un’occasione per mancanza di concentrazione. Ci era già capitato in altre partite, poteva costarci caro. Siamo entrati in campo volendo fare la partita invece ci siamo abbassati troppo. Purtroppo in qualche partita abbiamo perso punti per strada in gare sulla carta abbordabili. Oggi non è stato così, abbiamo fatto un buon primo tempo e sembravamo essere in pieno controllo del gioco, invece qualche disattenzione ci ha portato a faticare più del dovuto”.