Juventus-Genoa, Kulusevski: “Dobbiamo migliorare nella gestione del match. Ronaldo? Un fuoriclasse”

La Juventus dopo un periodo difficile, sembra aver ritrovato un po’ di fiducia.

I bianconeri hanno confermato il successo del recupero di mercoledì contro il Napoli, battendo il Genoa di Davide Ballardini per 3-1. Tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, che è più accesa che mai. Al termine del match Dejan Kulusevski ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Lo svedese si è detto soddisfatto, anche se vuole maggiore continuità all’interno dei 90′ minuti: “È importante trovare la fiducia che è quella che è mancata un po’, continuo a lavorare ogni giorno per giocare meglio e aiutare la squadra a vincere. Da quando sono qua facciamo bene quasi sempre il primo tempo e nel secondo tempo lasciamo gli altri entrare in partita. Dobbiamo migliorare, sbagliare il meno possibile. Per fortuna abbiamo fatto il 3-1. L’importante è che tutti segnino, non possiamo aspettare che sia sempre Cristiano a risolvere le cose. Dobbiamo aiutarlo, perché è un campione”.