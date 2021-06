Juventus, Galeone sicuro: “CR7? Allegri non dispererebbe in caso di addio”

Le parole del mentore di Massimiliano Allegri, Giovanni Galeone, sul ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera

Dopo il summit di mercato della scorsa settimana, l'avventura bis alla Juventus di Massimiliano Allegri, è pronta ufficialmente ad iniziare. Si prevede un'estate bollente per la società bianconera, pronta a valutare caso per caso, per dare vita ad un nuovo gruppo in grado di soddisfare a pieno le richieste del tecnico livornese. Tra i nomi più caldi che infiammeranno la prossima sessione di mercato, c'è di certo quello di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, nonostante abbia ancora un anno di contratto, potrebbe infatti lasciare anzitempo la Juventus per sposare un nuova avventura lontano dall'Italia. Un possibile addio che secondo il mentore dell'attuale tecnico bianconero, Giovanni Galeone, non costituirebbe un groppo problema per Allegri.