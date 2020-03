Juventus, dramma CR7: Cristiano in apprensione per la madre Dolores colpita da un ictus. I dettagli

Ore concitate per Cristiano Ronaldo.

Momento drammatico per il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo. Proprio questa mattina infatti, la mamma del portoghese, Dolores Aveiro, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale “Doctor Nelio” di Mendonça de Funchal in Portogallo a causa di un problema di natura vasco-cerebrale. A darne notizia è il quotidiano iberico “Marca” secondo cui la donna, attualmente ricoverata in terapia intensiva, risulterebbe cosciente. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici portoghesi che, allo stato attuale, non hanno ancora sciolto la prognosi.