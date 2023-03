Juventus, Da Graca: “Senza il calcio avrei fatto una brutta fine, poi il Palermo…”

Marco Da Graca , attaccante della Juventus Next Gen nativo di Palermo e con un passato nelle giovanili rosanero, ha raccontato alcuni retroscena circa il suo approdo in maglia bianconera in 'Against All Odds', una produzione originale di Juventus Creator Lab. Queste le dichiarazioni del classe 2002:

"Mi squilla il telefono, era mia zia e dalla videochiamata mi fece vedere un cartello dove c'era scritto Inter o Juve. Da lì ho capito che c'erano quelle due squadre interessate a me. Io ovviamente ho risposto Juve, ho scelto la Juve perché la Juve è la Juve. Trasferirsi a Torino all'inizio è stato difficile, mi mancava tantissimo Palermo e soprattutto una figura di riferimento come mio nonno. Ho visto tanti amici che non hanno fatto una bella fine. Alcuni sono morti, altri sono stati arrestati. Se non avessi giocato al calcio non so cosa avrei fatto nella mia zona, credo che avrei fatto una brutta fine. Il Mercato del Capo dove sono cresciuto non è semplice da abitare, ho visto spesso amici che spacciavano, rubavano, si buttavano nella malavita. Ho sempre giocato per strada, quando ho iniziato a giocare in un campo nel Calcio Sicilia è stato bello. Poi mi ha acquistato il Palermo".