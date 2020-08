Juventus, Cuadrado: “Obiettivo Champions League. Messi con CR7? Quando fu preso Cristiano…”

La voglia di Juan Cuadrado.

Dopo un solo anno con Maurizio Sarri, la Juventus ha scelto di interrompere l’avventura con il tecnico toscano, indicando Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza in assoluto da allenatore, come suo sostituto. Una scelta che sembra indicare l’inizio di un nuovo progetto, incentrato sul tema della “juventinità”. La decisione sembra essere stata molto apprezzata anche dallo spogliatoio, con tutti i senatori che hanno manifestato fin da subito il loro appoggio nei confronti del loro ex compagno di squadra.

Tra questi vi è Juan Cuadrado, che si prepara a giocare la sua sesta stagione con la maglia della Juventus: nel corso di questi anni il terzino colombiano è stato una delle armi più importanti della rosa, grazie alla sua duttilità e alla sua dedizione e attaccamento alla maglia. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ESPN Nexo, il classe ’88 ha espresso la sua voglia di ritornare in campo e conquistare ancora trofei con i bianconeri:

“Ancora non ho avuto l’occasione di parlare con Pirlo ma quando sarà il mio turno, sicuramente gli dirò dove mi sento più a mio agio. Pirlo è stato un grande giocatore, speriamo che, con le sue conoscenze, possa aiutare la squadra e si possano vincere molti titoli insieme. La Champions League resta il nostro obiettivo, speriamo di arrivare in finale e dare ai tifosi questa gioia che aspettano da tanto tempo ma sarà più difficile il campionato. Anche se veniamo da nove scudetti di fila, il prossimo anno sarà ancora più complicato“.

Infine su Lionel Messi, che ha annunciato la sua volontà di lasciare il Barcellona scatenando il panico nel palcoscenico europeo: “Se venisse in Italia eleverebbe tantissimo lo status della Serie A. Alla Juve con Cristiano Ronaldo? Non me lo immagino proprio. Questa è la verità. Certo, anche quando fu preso Cristiano in molti non ci credevano e poi invece è arrivato…“.