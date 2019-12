Juventus, CR7 trionfa ai Globe Soccer Awards: “Dedico questo premio alla mia famiglia. Gol alla Samp? Ho saltato più in alto, hanno sbagliato i calcoli…”

Cristiano Ronaldo miglior giocatore dell’anno.

L’attaccante della Juventus ha ricevuto il premio come calciatore più influente del 2019 nel corso della cerimonia dei Globe Soccer Awards. Il campione lusitano, durante i consueti ringraziamenti, è tornato sullo straordinario gol segnato alla Sampdoria nella scorsa giornata di campionato.

“Ringrazio la mia famiglia, dedico questo premio a loro. Un ringraziamento particolare anche ai miei compagni di squadra e a quelli di Nazionale, un grazie anche al mio agente e alla comunità araba che è sempre molto generosa nei miei confronti. Ringrazio chi ha votato per me perché è sempre un onore ricevere questo premio straordinario, spero di poter essere qui anche il prossimo anno. Gol alla Sampdoria? È stato un gol fantastico, ma da quando ho iniziato la mia carriera ho messo a segno più di 700 reti e quindi non è semplice scegliere il migliore. Devo dire che probabilmente, come colpo di testa, è stato uno dei migliori o forse addirittura il più bello; dicono che ho saltato 2,56 ma credo di aver raggiunto qualche metro in più. I ragazzi che hanno fatto i calcoli non vedono tanto bene i salti evidentemente, sono comunque felice per quello che ho fatto”.