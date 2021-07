Juventus, CR7 alla Continassa: test fisici e faccia a faccia con Allegri

Cristiano Ronaldo è atterrato in quel di Torino nella giornata di ieri con un volo privato: è già alla Continassa

Primo giorno alla Continassa per Cristiano Ronaldo . Nella giornata di ieri, l'asso portoghese ha fatto rientro in Italia, atterrando a Torino dopo le vacanze prolungate a seguito degli Europei . Il numero 7 della Juventus è arrivato presso il quartier generale bianconero poco dopo le 8.30 per sottoporsi ai test fisici. Poi, si aggregherà al gruppo e svolgerà il suo primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri .

Possibile anche un faccia a faccia con il tecnico livornese, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Quale futuro per CR7? In caso di permanenza in quel di Torino, quale ruolo in campo? Tutti dubbi da risolvere in vista dell'inizio del nuovo campionato.