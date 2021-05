Juventus, Condò sicuro: “Prendere Pirlo un grande errore. Sostituto? Potrebbe rimanere”

La Juventus è riuscita a salvare una stagione complicata raggiungendo la Champions League.

Un’annata storta quella degli uomini del presidente Andrea Agnelli che non hanno saputo dare continuità ai risultati degli anni precedenti e hanno lasciato il trono di campione d’Italia ad un ottimo Inter. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo ha fatto un po’ discutere, ma nonostante un calcio non particolarmente brillante la squadra è riuscita a raggiungere l’obiettivo minimo. Sulla travagliata stagione dei bianconeri è voluto intervenire Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport.

La ex firma della Gazzetta Dello Sport è convinto che la scelta di affidare al tecnico ex Milan la panchina della Vecchia Signora sia stata sbagliata: “Dare la Juventus a Pirlo è stato un errore, avrebbe avuto bisogno di un anno alla Juventus Under 23 per crescere e imparare. Quello che è successo a Zidane al Castilla e a Guardiola al Barça B: a Pirlo è stata data una opportunità addirittura superiore ma esagerata. Tenerlo? Lo terrei se non avessi la possibilità di arrivare a Zidane, altrimenti no”.

