Juventus, Kulusevski: “Stagione frustrante, ma ci siamo risollevati. A volte le aspettative…”

Dejan Kulusevski richiama al trionfo in casa Juventus.

L’ex giocatore del Parma – alla sua prima stagione all’ombra dell’Allianz Stadium – ha effettuato un vero e proprio bilancio dell’annata sportiva che, seppur con qualche difficoltà, ha portato i bianconeri alla qualificazione in Champions League. Obiettivo raggiunto, dunque, per la Vecchia Signora che, nonostante l’anno di transizione, è riuscita ad arrivare al quarto posto e rientrare nell’Europa che conta.

Tutto ciò grazie ad un’unità di intenti nata in gruppo che, nonostante le mille cadute, è sempre riuscito ad alzarsi e portare a casa il risultato. Un aspetto, questo, ribadito a più riprese da Kulusevski, che tramite un post pubblicato sul proprio canale Instagram ha ribadito la forza di una squadra che, in un percorso difficoltoso, non ha mai smesso di puntare gli occhi sull’obiettivo stagionale. Ecco le parole del giovane classe 2000.

“Fine di una lunga e difficile stagione. E’ stata frustrante per noi e per i nostri tifosi, lo sapevamo. Avevamo grandi aspettative, ma a volte le cose vanno in un altro modo. Se questa stagione avesse una citazione, direi che sarebbe ‘La vera misura di un uomo non è dove sta in momenti di comfort e convenienza, ma dove sta in momenti di sfida e avversità’. Ciò è una vera m***a. È facile sorridere e darsi da fare quando tutto funziona nel modo giusto, ma come reagisci quando è finito? Non molliamo mai, facciamo errori e tutto questo è sicuro, ma non molliamo mai. Mai l’abbiamo fatto, mai lo faremo. Ecco perché a fine stagione siamo ancora orgogliosi di noi stessi, ci abbracciamo perché INSIEME abbiamo ottenuto risultati importanti. Orgoglioso di far parte di questo fantastico club e sono benedetto perché posso continuare ad inseguire la grandezza. Ci vediamo”.