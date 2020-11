Juventus, Bruno stronca CR7: “Ronaldo è un ignorante e non ha nessun rispetto”

Pasquale Bruno sferra un attacco nei riguardi di Cristiano Ronaldo.

L’ex difensore del Torino si è scagliato verbalmente contro il campione portoghese della Juventus nel corso del talk show calcisitico Tiki Taka. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Cristiano Ronaldo è un ignorante. Ormai si trova in Italia da due anni, ma ancora non ha imparato la nostra lingua e usa lo spagnolo quando deve esprimersi. In questo modo, lui non ha rispetto verso i propri compagni di squadra, ma neanche verso i tifosi italiani”.