Juventus-Brescia, Sarri-Pjanic e il patto disatteso: il bosniaco avrebbe dovuto riposare contro le rondinelle, l’ingresso in campo e l’infortunio…

Miralem Pjanic e il retroscena inaspettato.

Juventus-Brescia, Lopez: “Se non fai punti diventa difficile, la prestazione non è da gettare via”

Un’altra vittoria per la Juventus arrivata ieri contro il Brescia all’Allianz Stadium. I due bomber di giornata sono stati Paulo Dybala e Juan Cuadrado che, grazie alle loro segnature, hanno consentito alla compagine di Maurizio Sarri di mantenere il primato solitario in classifica. Secondo quanto riportato da Tuttosport, a margine del match tra bianconeri e rondinelle, sarebbe nato un piccolo screzio tra il centrocampista bosniaco e il mister bianconero, esce allo scoperto un clamoroso retroscena. Stando alle indiscrezioni pubblicate dal noto quotidiano torinese, alla vigilia del match, l’ex Roma ed il tecnico toscano avevano concordato una soluzione cautelativa in virtù delle condizioni fisiche precarie del talentoso centrocampista. Al contrario di quanto preventivato, però, le cose sono andate diversamente. Infatti, nel corso del match, esattamente al sessantaseiesimo minuto, Pjanic ha preso il posto di Aaron Ramsey per poi, tuttavia, lasciare il campo quasi subito a causa di un problema all’adduttore destro. L’infortunio, quindi, sarebbe sorto a causa della forzatura adottata dal tecnico dei campioni d’Italia che avrebbe disatteso l’intesa raggiunta con il suo calciatore in sede di preparazione della sfida. Circostanza che avrebbe mandato su tutte le furie il nazionale bosniaco. Adesso, il ragazzo classe ’90 rischia seriamente di saltare due veri e propri snodi cruciali della stagione: il primo è l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, mentre il secondo è il derby d’Italia contro l’Inter che si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Brescia, Sarri: “Possiamo migliorare, servirebbe un po’ di fortuna. Ramsey? Vi dico la mia”

Juventus, Del Piero: “Guardiola in bianconero? Possibile, sarà un’estate molto calda”