Juventus-Brescia, Sarri: “Lotta scudetto stimolante, col Milan fatti passi avanti”. Poi risponde a Klopp…

“Era palese fin dall’inizio che sarebbe stato un campionato diverso: è però una situazione stimolante”.

Parola di Maurizio Sarri. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia, in programma domenica pomeriggio all’Allianz Stadium: dal momento della sua squadra, reduce dalla sconfitta in campionato maturata contro l’Hellas Verona e dal pareggio in Coppa Italia contro il Milan, alle dichiarazioni rilasciate di recente dall’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp.

“Passività per i gol presi? Si risolve con un livello più alto di aggressività; senza quella non c’è un sistema difensivo che può funzionare. In riferimento alla prestazione di San Siro ho visto notevoli passi in avanti; il problema rimasto è quello dell’abbandono degli attaccanti a loro stessi, poco accompagnati nella manovra quando uscivamo. Il momento negativo è limitato alla partita di Verona. Brescia? E’ una squadra che ha sempre cercato di giocare anche se invischiata nelle parti basse della classifica. Non è una squadra semplice da affrontare soprattutto quando loro sono in trasferta. E’ una partita non semplice, ma nel girone di ritorno non esistono mai partite facili”, sono state le sue parole.

KLOPP E GUARDIOLA – “Klopp dice che la Juventus è favorita per la Champions e non si spiega come mai non abbia 10 punti di vantaggio in campionato? Klopp ha detto anche che non segue il calcio italiano e questo è il motivo per cui non se lo spiega. E comunque anche la rosa del Liverpool non mi sembra male. Jurgen è una persona molto simpatica e si sta togliendo di dosso i panni della favorita. Vista la squalifica del City, se io rimarrebbe in una squadra anche se non giocasse la Champions? Io sì, l’anno scorso sono andato al Chelsea che non giocava la Champions venendo via da una squadra che la giocava. Non penso comunque che la sentenza sul City sia quella definitiva”.

SINGOLI – “Come procede il recupero di Bernardeschi? Non è ancora in gruppo, potrebbe tornare a lavorare con i compagni la prossima settimana. Cuadrado più avanti e Ramsey di nuovo a centrocampo? Era una soluzione contingente, per limitare anche Theo Hernandez e per mettere Ramsey nelle condizioni di esprimersi al meglio. Se Pjanic ha bisogno di riposo? Secondo me nell’ultima partita era in crescita, vediamo come sta oggi e valutiamo. Se potrebbe giocare ancora Buffon? Gigi sta bene, ha già fatto 11 partite e non salta un allenamento. Quello dell’alternanza dei portieri non è un nostro problema in questo momento”, ha concluso Sarri.