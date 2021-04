Juventus, Baldini: “Pirlo è molto preparato, paga una cosa. Allegri? Il suo ritorno è un opzione”

Francesco Baldini fa il punto sul momento stagionale della Juventus di Andrea Pirlo.

Maturato come guida tecnica proprio tra le fila bianconere, l’attuale allenatore del Catania ha voluto esprimere un suo personale giudizio complessivo sulla gestione tecnica dell’ex centrocampista italiano, proseguita non senza difficoltà dall’inizio della stagione fino ad oggi. Baldini ha conosciuto Andrea Pirlo durante il corso master per accedere alla professione di allenatore, nel quale è entrato in contatto con un professionista che – a detta sua – ha le piene potenzialità per far bene in un mondo complicato e spesso avvolto dalle critiche.

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Itasportpress, il tecnico del Catania ha spiegato le difficoltà avute da Pirlo nel corso di questa complessa annata sportiva. Ecco le sue parole, legate anche ad un possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera: “Pirlo? Con Andrea abbiamo fatto il corso master insieme e abbiamo parlato a lungo di calcio. Lo reputo un ragazzo molto preparato e con una idea di calcio ben precisa, sicuramente ha pagato lo scotto di chi inizia su una panchina importante senza fare la gavetta. Allegri con gli Agnelli ha un ottimo rapporto e il ritorno ci sta. Non è una minestra riscaldata perchè Max è un tecnico top e alla Juve serve uno così”.