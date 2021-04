Fiorentina, Ambrabat: “Juventus è un top club. Il mio ruolo? Gioco dove c’è bisogno”

Parola al Sofyan Amrabat.

Dopo il pareggio della Fiorentina contro la Juventus, nel match del “Franchi” andato in scena lo scorso turno di campionato, il centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola, in merito alla prestazione della compagine viola allenata dal tecnico Beppe Iachini. Queste le sue dichiarazioni.

VIDEO Fiorentina-Juventus, dalla beffa di Vlahovic su Szczesny al gol di Morata: le immagini delle perle al “Franchi”

“Sono molto contento e ringrazio ai tifosi. Era una partita molto difficile perché la Juve è una grande squadra. Domenica era anche molto caldo. Sono felice per i complimenti del presidente, ma io penso che noi dobbiamo vincere. La mia posizione contro la Juve? Per me è uguale, io gioco dove la squadra e il mister hanno bisogno”.