Juventus-Atalanta, Sarri: “Partita difficile per CR7 e Dybala. Ecco perché ho messo Higuain”

Un pareggio d’oro per la Juventus.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e l’Atalanta, che si sono affrontati in occasione della trentaduesima giornata di Serie A: la Dea era passata in vantaggio con Duvan Zapata, ma i bianconeri avevano pareggiato con il calcio di rigore segnato da Cristiano Ronaldo. In seguito i nerazzurri erano tornati avanti con il gol di Malinovskyi, ma i Campioni d’Italia in carica sono riusciti a pareggiare nuovamente con CR7, nuovamente dagli undici metri.

Al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di DAZN, commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“So che abbiamo affrontato una delle squadre più in forma in Europa. L’Atalanta è una squadra organizzatissima e noi abbiamo fatto l’errore per una mezzora di giocare con la palla addosso ed è un rischio assoluto con loro. Abbiamo preso gol su una palla persa, così come il secondo gol. Nel primo tempo sembravano più freschi di noi nella ripresa le cose sono cambiate, ci siamo andati a prendere il risultato. Quanto pesa il pareggio? Pesa un punto. Avevamo sette punti di vantaggio e ora ne abbiamo otto. Pjanic non stava benissimo e siamo andati a fare scelte diverse perché non volevo correre il rischio di un infortunio muscolare. CR7 e Dybala? Era una partita difficile per gli attaccanti. Meno per Cristiano per caratteristiche e un po’ di più per Dybala perché gli piace venire incontro al pallone per poi girarsi. Nella parte finale della partita infatti abbiamo provato con Higuain che quando viene incontro gioca di prima. Abbiamo messo più energia e abbiamo difeso più in avanti. Nel primo tempo eravamo passivi fino agli ultimi 25 metri. Giocare contro l’Atalanta ora è un problema per tutti, non solo per noi. Io non ho nessun dubbio che non abbiamo avuto un problema fisico a Milano, è stato uno spegnimento. E’ stato un problema mentale e stasera eravamo dal punto di vista fisico rispetto a Milano ma siamo andati molto bene a livello di tenuta perché la squadra nella ripresa era brillante“.