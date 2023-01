Juventus-Atalanta 3-3: show all’Allianz Stadium. Solo pari per Allegri e Gasperini

Dopo la penalizzazione e il -15 in classifica, la Juventus riparte da un pazzo 3-3 contro l'Atalanta. Lookman segna al 5' su errore di Szczesny, ma Di Maria (su rigore) e Milik ribaltano tutto nel primo tempo. Dopo 37 secondi dall'inizio dalla ripresa, Maehle fa 2-2. Passano pochi minuti e segna ancora Lookman. Al 65' arriva il definitivo pari di Danilo. Bianconeri a quota 23, noni con la Fiorentina. L'Atalanta sale a 35, quinta. Nonostante ciò il sogno ritorno in Champions League è più che vivo, al netto di una crescita sul piano prestazionale da non sottovalutare soprattutto per il futuro. Gli uomini di Gasperini hanno dimostrato di saperci mettere coraggio ed intensità anche in uno stadio duro come quello torinese, nel confronto con una delle formazioni più attrezzate in Italia.