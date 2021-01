Juventus, Arthur e quell’eterno confronto: “Messi o CR7? C’è una differenza. Ronaldo nello spogliatoio…”

Sono soltanto tredici, considerando Nazionale e club di appartenenza, i calciatori che hanno avuto la fortuna di giocare sia con Lionel Messi, sia con Cristiano Ronaldo.

Tra questi anche Arthur, centrocampista brasiliano che lo scorso giugno ha lasciato il Barcellona per approdare alla corte del club di Andrea Agnelli. Acquistato dalla Juventus nel corso della sessione estiva di calciomercato nella trattativa che ha visto, contemporaneamente, cambiare maglia e passare in blaugrana Miralem Pjanić, il classe 1996 ha dimostrato in questi suoi primi mesi in Italia di possedere qualità, doti ed attitudini che non sono certamente passati inosservati. E un maestro nel suo ruolo come Andrea Pirlo potrebbe aiutarlo ad affinare i suoi movimenti da play in mezzo al campo.

Intanto, il centrocampista della Juventus ha parlato al canale Youtube ‘Desimpedidos’: oggetto di discussione, la differenza di leadership tra la Pulga e l’asso portoghese. : “Ognuno ha il suo modo per mostrare la propria leadership. Leo lo manifesta con le gesta, molti non lo capiscono ma in campo lo dimostra anche solo ricevendo la palla, con quella voglia di andare in porta e di vincere la partita. Lo noti. Ronaldo si esprime di più con le braccia e con le parole. E ovviamente anche quando prende palla e vuole andare a segnare. Partecipa molto anche nello spogliatoio. Ovviamente come tutti ha alcune persone con cui parla di più, con cui ha più feeling. Ciò nonostante, va d’accordo con tutti e parla con tutti. Forse grazie alla lingua anche noi ci capiamo. Non siamo amici o due che vanno a prendere un caffè insieme, ma abbiamo un buon rapporto. Se dovessi scegliere uno dei due come capitano? E’ difficile. In una partita uno segna 5 gol e l’altro anche. Sono entrambi ottimi leader. Ma io scelgo Cristiano, visto che stiamo giocando insieme”, sono state le sue parole.