Inter-Juventus, Platini incorona CR7: “Ronaldo il numero uno, una punta che pensa al gol. Messi? Diverso da Cristiano”

Michel Platini si proietta alla sfida di San Siro tra Inter e Juventus.

Inter, Lautaro Martinez: “In nerazzurro sto bene, stiamo lavorando sul rinnovo. Messi? Giocare con lui è stato un sogno”

L’ex campione bianconero ha provato a giocare in anteprima il derby d’Italia tornando anche indietro nel tempo. Le dichiarazioni di “Le Roi”, nel corso dell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, in merito anche al dualismo sempre vivo tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

“Dove giocherei oggi io? E chi può dirlo? Ai miei tempi c’erano due centrocampisti difensivi, due ali, un centravanti e un regista come me. Già nel 4-4-2 non so dove sarei finito, forse seconda punta. Zidane a Madrid è stato schierato a sinistra perché tutti volevano un centrocampo di marcatura. Anche Ronaldinho è finito in fascia. Tutti gli artisti sono stati spostati lì. Non so neanche se sarei stato un calciatore. Cristiano Ronaldo è il numero uno dei ragazzi d’oggi come io lo ero per gli juventini degli anni 80 e Sivori prima. CR7 o Messi? Due fenomeni totalmente diversi. Uno piccolo e svelto, l’altro alto e forte. Due giocatori meravigliosi da 15 anni. Io ero un centrocampista, dovevo gestire la squadra, in più ogni tanto facevo gol, diciamo ogni domenica… CR7 è una punta che pensa al gol”.



Inter-Juventus, Graziani: “Nerazzurri costretti a vincere lo scudetto, altrimenti sarebbe un fallimento. Conte? Rispondo così”