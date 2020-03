Juventus, Agnelli: “Coronavirus? La cosa fondamentale è la salute pubblica. Io e Zhang abbiamo una posizione simile. L’economia…”

La parola ad Andrea Agnelli.

Il presidente della Juventus, concessosi per un’intervista durante l’evento FT Business of Football Summit tenutosi a Londra, si è espresso in merito all’emergenza Coronavirus: “La cosa fondamentale è la salute pubblica e la nostra posizione è stata fin da subito chiara. Dovevamo essere sicuri che fosse la comunità scientifica a dire cosa si può fare o no. Il ruolo delle autorità era di uscire con una corretta decisione, questo è quello che è avvenuto. Poi sono le cariche sportive a lavorare riguardo a cosa le autorità hanno imposto, considerando il nostro impatto anche a livello sociale”.

Juventus, ritorno a Torino per CR7: il fuoriclasse si allena alla Continassa. I dettagli

Infine il numero uno bianconero si è concentrato sull’aspetto economico di tale situazione, menzionando inoltre Steven Zhang: “Gli effetti economici delle azioni devono essere messi in secondo piano. So che Steven Zhang ha una posizione simile alla mia. Ho grande rispetto per Steve, abbiamo discusso dell’epidemia un paio di settimane fa, quando è venuto a cena casa mia. L’economia sarà colpita profondamente, speriamo che la situazione sia contenuta e risolta. Ogni compagnia sarà colpita, ma quello che speriamo è che si possa tornare a normalità e guardare al 2021 con ottimismo, per crescere dal dip da cui siamo colpiti quest’anno“.

Caos Serie A, Ulivieri: “Rinvio Juventus-Inter? Vi spiego il motivo. Sullo sfogo di Zhang vi dico che…”