Juventus, ag. Chiellini: “Giorgio vuole giocare, il rinnovo non sarà un problema. La sua presenza…”

Giorgio Chiellini è tornato in campo.

L’esperto difensore della Juventus, dopo un lungo stop causato dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, è tornato in campo domenica in occasione della gara contro il Brescia. Il trentacinquenne non intende appendere gli scarpini al chiodo e vuole ancora dare un’importante contributo al club bianconero, in cui milita da ben quindici stagioni, vestendo negli ultimi anni anche la fascia di capitano. Il contratto del giocatore, tuttavia, scadrà a giugno.

Davide Lippi, agente del difensore del club di Torino, intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto, ha parlato del ritorno in campo del suo assistito e della trattativa per il rinnovo del contratto: “Il suo rinnovo sarà ufficiale solo quando arriverà un comunicato della Juventus. Poi, detto tra noi, non credo comunque che ci saranno problemi. La volontà di Giorgio è andare avanti e giocare finché sta bene e finché si sente importante. Questo infortunio gli ha permesso di lavorare tanto da solo, domenica ci ha sorpresi tutti col suo rientro in campo anticipato. Non sapevo neanche io che avrebbe giocato, vi dico la verità. Giorgio, quando si mette in testa qualcosa, non c’è verso di fermarlo (ride, ndr). Ha detto bene Sarri: contro il Brescia si è messo da solo. Parliamo di un giocatore determinante sia per la Juve che per la Nazionale. La presenza di un calciatore esperto come Chiellini può aiutare tutta la squadra, giovani come De Ligt e non solo. Adesso è tornato, sta bene e bisogna solo che riprenda confidenza col campo. Speriamo che continui questo percorso di rientro senza problemi e che torni presto nella forma fisica migliore. Giorgio ha dentro di sé la voglia di vincere sempre e ha ancora tutti gli obiettivi alla portata in questa stagione, lui così come i bianconeri”.

