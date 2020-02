Spal-Juventus, Sarri: “Chiellini dal 1′? Rispondo così. Tutto sulle condizioni di Pjanic e Higuain. Mi avrebbero accusato di integralismo se…”

Parola a Maurizio Sarri.

Il tecnico della Juventus è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal, in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Paolo Mazza” (fischio d’inizio alle ore 18): primo oggetto di discussione, la possibilità che Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon scendano in campo dal primo minuto.

“Al momento non lo so, Giorgio sta abbastanza bene anche se gli manca l’ultimo passo. Valuteremo insieme dopo l’ultimo allenamento di oggi, ne parleremo con lui. Per quanto riguarda Buffon, parleremo con Filippi e valuteremo. Al momento l’unica prospettiva è su domani. Khedira in campo? Vediamo, è un po’ indietro. Vediamo se portarlo con noi o farlo recuperare ancora”, sono state le sue parole.

SARRISMO – “Se adattando il mio gioco alle caratteristiche della Juventus cambia la mia filosofia? Assolutamente no, la filosofia calcistica resta la stessa. Non ho cambiato idea rispetto a giugno, non sto stravolgendo nulla. Ci sono giocatori che fanno la differenza e che siccome hanno determinate caratteristiche individuali non vanno toccati. Se io facessi il contrario, sarei attaccato giustamente di integralismo, non dando a determinati giocatori la possibilità di esprimersi come devono. Siamo in crescita. Dobbiamo pensare solo alla partita di Ferrara. Cosa cambia con il 4-3-3? A livello difensivo niente. Mettiamo dentro un attaccante esterno”.

SINGOLI – “Sono contento di Cuadrado, ha fatto una fetta di stagione da difensore esterno e ha fatto bene. Per esigenze è tornato a fare l’attaccante esterno e l’ha fatto bene. Prendermi meriti sarebbe presuntuoso, lui è forte. Come sta Bernardeschi? Sta piuttosto bene. Non ha i novanta minuti nelle gambe ma può giocare. E’ stato sballottato in diversi ruoli, gli va dato atto di una grande disponibilità. Senza Douglas Costa diventa un’ipotesi anche in quel ruolo. Se farò scelte anche alla luce delle diffide? No, pensiamo solo alla partita di domani. Pjanic sta abbastanza bene, ieri ha svolto l’allenamento senza ripercussioni. Higuain ha ancora male alla schiena”.

SPAL E LOTTA SCUDETTO – “Com’è cambiata la Spal dalla gestione di Semplici a Di Biagio? Qualcosa è cambiato in difesa, prima giocava con tre difensori e nell’ultima occasione solo con due. La Juventus sa bene che a Ferrara non sarà una partita semplice, negli ultimi anni ha fatto sempre trasferte complicate. Se la Lazio può essere un’avversaria più temibile in questo periodo non avendo le Coppe? Noi dobbiamo pensare solo alla partita di Ferrara. Bisogna sempre vedere in che condizioni arrivano le squadre in ogni singola partita”, ha concluso Sarri.