Juventus, ag. Buffon: “Rinnovo? Incontreremo la società, nemmeno Gigi sa cosa vuole fare”

Il futuro di Gianluigi Buffon.

Dopo una stagione trascorsa al PSG, lo storico numero uno italiano ha deciso di ritornare alla Juventus con il sogno di conquistare la Champions League: la competizione europea è l’unico trofeo che manca a Gigi nella sua incredibile e immensa bacheca.

Juventus, Buffon: “A Napoli approccio sbagliato, Lazio e Inter ci daranno filo da torcere”. Poi ricorda Kobe Bryant…

Il portiere ha firmato un contratto annuale, che dovrebbe scadere dunque al termine della stagione attuale: in questi giorni tuttavia, è avanzata la possibilità di rinnovare per un’altra stagione, ossia fino al 2021. A parlare della questione è intervenuto anche l’agente del giocatore, Silvano Martina, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport: “Con la società ci siederemo intorno a un tavolo fra fine marzo-inizio aprile per valutare gli scenari futuri. Non so cosa farà Gigi, l’anno prossimo, ma in questo momento non lo sa nemmeno lui“.