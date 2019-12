Juventus, ag. Buffon: “Campionato diverso, l’Inter è un problema. Paredes? Vi dico la mia”. E su Vidal…

Parola a Silvano Martina.

Il noto procuratore, che assiste, tra i tanti, anche Gigi Buffon ed Edin Dzeko, segue con costanza e passione le sorti della Serie A. In particolare, occhi puntati sulla Juventus, che in questa stagione sta trovando la forte concorrenza dell’Inter per i vertici della classifica.

L’agente, intervenuto ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘, ha detto la sua in merito alla situazione in cui si trovano i bianconeri e ai colpi di mercato che potrebbero essere utili alla società a gennaio per donare ulteriore qualità alla rosa: “La classifica impone un campionato diverso dagli altri. La Juventus era abituata a dominare, ma adesso c’è un problema che si chiama Inter. Conte ha accorciato subito le distanze e non ha sicuramente intenzione di fermarsi qui. Vidal? Ha personalità, sa far gol e conosce la Serie A, quindi sarebbe un acquisto che alzerebbe notevolmente il livello dei nerazzurri. Barella è un ottimo giocatore e l’arrivo del cileno ne esalterebbe di più le qualità. Paredes? L’assenza di Khedira è pesante, perché nonostante le critiche garantisce equilibrio e protezione alla difesa. Paredes sarebbe un acquisto intelligente, anche se ha altre caratteristiche, perché conosce bene il campionato. A gennaio non conta chi arriva, ma come“.

