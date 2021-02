Inter-Juventus, Pirlo: “Conosciamo bene Conte, abbiamo le idee chiare. Formazione? Rispondo così”

“Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza”.

Ha esordito così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter, in programma domani – martedì’ 2 febbraio -, alle ore 20.34, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Di seguito, le dichiarazioni del tecnico bianconero.

“Sarà il primo round, perché è una partita che si gioca sui 180 minuti, quindi domani sarà importante gestirla bene, perché non sarà decisiva. La gara contro l’Inter in campionato ha insegnato tanto, in primis che quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi, ma da lì siamo ripartiti con grandi prestazioni. Domani mi aspetto la solita Inter, che cercherà di mettere in campo le sue idee. Conosciamo bene l’allenatore, quindi ci siamo preparati in questi giorni a quello che potrà accadere domani in campo. L’Inter è molto brava a chiudersi e ripartire, con giocatori veloci e bravi a tenere il campo e negli inserimenti: dovremo disputare una partita molto attenta. Domani qualcosa cambieremo, ci sarà il rientro di Gigi in porta e dovremo fare a meno di Ramsey che ieri ha avuto un lieve risentimento in allenamento, ma speriamo di recuperarlo per sabato”, ha concluso Pirlo.