Inter-Juventus, l’ex Ranieri: “Seguirò il ‘Derby d’Italia’ in tv, sul divano. Chi scelgo tra le due? Rispondo così”

L’ex Claudio Ranieri, parla del big match di Serie A, Inter–Juventus.

Al termine del successo per 2-1, della sua Sampdoria contro l’Udinese, il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, ex tra le altre di Inter e Juventus, durante l’intervista nel post gara di “Marassi” ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sul “Derby d’Italia”, il big match in programma domani sera (domenica 17 gennaio, ndr), alle 20.45. Di seguito le dichiarazioni del tecnico doriano.

“Inter-Juventus di domani?La vedo in televisione, tranquillo. Sentirò i vostri commenti alla tv. Se dovessi scegliere una panchina delle due? Scelgo la Sampdoria, si sta troppo bene. Se dovessi prendere un giocatore dei 22 in campo scelgo Chiellini”.