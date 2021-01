Inter-Juventus, l’analisi di Mancini: “Bravo Barella, Chiesa doveva fare di più. Pirlo? Ho un consiglio”

Roberto Mancini analizza Inter–Juventus.

Il commissario tecnico dell’Italia è tornato sul derby d’Italia che ha visto trionfare i nerazzurri per 2-0 grazie alle reti di Vidal e Barella. Il c.t. azzurro, nel corso dell’intervista concessa a ‘La Domenica Sportiva’, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È stata una bella partita e mi ha fatto molto piacere vedere quel gol di Barella. Per l’Inter una bella vittoria, per la Juventus può capitare: anche i bianconeri ogni tanto possono incappare in una serata storta. Chiesa? Poteva fare di più. È un esterno di destra o di sinistra, sono i ruoli nei quali gioca nella Juventus e anche in nazionale. Dybala-Morata-Ronaldo insieme? Dipende, se tutti lavorano credo si possa fare. Pirlo li conosce meglio di me, saprà benissimo cosa può fare nei prossimi giorni. Pirlo? All’inizio è normale avere difficoltà, anche se hai giocato ad altissimi livelli fare l’allenatore è una cosa completamente diversa. Poi piano piano apprendi, migliori: è tutto abbastanza normale, anche se hai la fortuna di iniziare con squadre d’altissimo livello”.

