Inter-Juventus, furia Allegri su Marotta: “Siete delle me**e, tanto arrivate sesti”

Alta tensione in casa Juventus e finale rovente nel tunnel degli spogliatoi a San Siro al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l'Inter di Simone Inzaghi e la formazione bianconera. Secondo quanto ricostruito dall'edizione digitale de "La Gazzetta dello Sport", un aspro alterco verbale, con tanto di insulti, sarebbe scoppiato nel sottopassaggio dello stadio milanese dopo la vittoria di misura dei nerazzurri firmata dal gol di Di Marco che ha sancito la qualificazione in finale di Dzeko e compagni, dopo il pari dell'Allianz Stadium all'andata. La rosea racconta di un Massimiliano Allegri furioso e decisamente in preda al nervosismo che avrebbe inveito prima contro il dirigente dell'Inter, ex Palermo, Dario Baccin, quindi con l''Ad nerazzurro Beppe Marotta, manager con il quale il tecnico livornese ha condiviso successi e rapporto di reciproca stima nei comuni trascorsi proprio alla Juventus. "Siete delle me**e...tanto arrivate sesti..." avrebbe detto Allegri ai dirigenti del club meneghino, l'atmosfera si sarebbe surriscaldata oltremodo, con offese pesanti che sarebbero state rivolte da Allegri anche ai calciatori di Simone Inzaghi. Secondo la Rosea, il tecnico bianconero avrebbe con grande vigoria cercato di scuotere e spronare i suoi giocatori dopo la sconfitta di San Siro alimentando lo spirito di rivalsa e rivalità nei confronti dell'Inter: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions League...". L'Inter affronterà in finale di Coppa Italia a Roma la vincente dell'altra sfida tra Fiorentina e Cremonese. Gara di ritorno della seconda semifinale in programma questa sera all'Artemio Franchi dopi il due a zero per la compagine di Italiano maturato allo stadio "Zini".