Inter-Juventus, Allegri: “Vincere a Milano difficile. Io negli spogliatoi? Vi spiego”

Le parole di Massimiliano Allegri al termine del match tra Inter e Juventus

⚽️

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn al seguito del successo esterno contro l'Inter di Simone Inzaghi. Di seguito, le parole dell'allenatore bianconero.

"Vincere a Milano è sempre difficile, la squadra ha giocato bene davanti però abbiamo sbagliato tante soluzioni facili. In queste partite non puoi sbagliare, nella ripresa abbiamo avuto almeno quattro occasioni clamoroso. I ragazzi mi hanno regalato una bella sosta, vincere prima della sosta per stare bene i giorni successivi. Chiedo sempre ai ragazzi di farmi soffrire meno possibile, sono stati molto bravi contro un Inter molto forte.

Come mai è tornato prima negli spogliatoi? "Mi stavo innervosendo e ho deciso di lasciare la squadra tranquilla e serena per il finale di gara ed evitandomi una squalifica".

Locatelli, Rabiot e Fagioli crescono di partita in partita. "C'è una crescita generale di tutta la squadra, per quanto riguarda i tre di centrocampo purtroppo non abbiamo avuto Pogba, ho usato meno Paredes. Bisogna continuare a lavorare, sta crescendo bene Fagioli. La squadra ha cuore e passione, questo fa la differenza per tornare a vincere. Dall'esterno, giustamente, chi non vive questa situazione non può capire ma non è cattiveria. La squadra si è ritrovata a meno quindici, ha lottato e combattuto e non è facile trovare motivazioni. C'è un miglioramento generale da parte di tutti i ragazzi".

Si aspettava un giocatore così come Kostic? "E' un giocatore importante, ha tempi di gioco migliori perché non crossa sempre quando va in fondo. Vlahovic ha fatto la miglior partita, Chiesa è entrato molto bene come anche Soulé che è un ragazzino del 2003. E' un successo della società, godiamoci questa sosta perché poi abbiamo nove partite belle da giocare".

Sull'episodio del gol? "Non mi fate arrabbiare, le decisioni dell'arbitro vanno accettate, gli episodi vanno in un modo o in un altro. Non facciamo tanto casino, per Chiffi non era facile arbitrare stasera. Parliamo di calcio, non di arbitri. Dopo Atalanta-Juventus per fallo di Lichtsteiner, dissi che il VAR se diventa oggettivo è un problema e con la Salernitana era un episodio oggettivo. Questo di stasera è un caso soggettivo, non abbiamo fatto polemiche. Meno parliamo di arbitri e più li aiutiamo. I primi che vedono la malafede siete voi. Non mi fate arrabbiare".