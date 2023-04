Inter-Juventus, Allegri: “Semifinale di Europa League e il terzo posto da difendere”

"Le sensazioni che abbiamo fatto un primo tempo, soprattutto il primo quarto d'ora, addormentati. Abbiamo preso questo gol, poi nel complesso abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo tirato poco in porta, contro l'Inter è difficile perché è una squadra fisica, quindi siamo usciti, non siamo riusciti ad arrivare in finale di Coppa Italia. Bisogna ricaricare le energie perché delle ultime 5 partite di campionato ne abbiamo perse 4, abbiamo perso in Coppa Italia. Abbiamo la semifinale di Europa League, bisogna rimboccarsi le maniche, da domani riprendere a lavorare con più cattiveria, perché comunque abbiamo il terzo posto da difendere, abbiamo la Lazio a due punti e bisogna tenere lontani la Roma e il Milan".

Su Danilo assente dal primo minuto - "Danilo è quello che aveva giocato più di tutti, ha giocato tutte le partite, poi era diffidato. Bonucci doveva rientrare, stava meglio e ha fatto anche una buona partita. Dovevamo sicuramente fare meglio nella fase offensiva, nel primo tempo loro hanno dato una buona pressione soprattutto all'inizio e non siamo riusciti a ribaltare il risultato. Non era semplice, perchè vincere a Milano non era semplice, però ci abbiamo provato fino in fondo. E' normale che bisogna aumentare l'attenzione, la voglia, la cattiveria per andare a prendere un risultato".