Inter-Juventus, Allegri: “Perdere così fa male. Dybala? Ho pensato ai rigori”

Le parole di Allegri al seguito di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana

"Penso sia stata una partita vera, un test per capire a che punto eravamo. La partita è stata giocata bene ma nell'ultimo minuto abbiamo commesso un'ingenuità contro la squadra più forte del campionato. Potevamo evitare il gol e segnare noi dopo i primi minuti di sopravvento. Questa sconfitta brucia, fa male perdere così. Questa rabbia ora dobbiamo riversarla in campionato, Coppa italia e Champions. Guardo il lato positivo, vedo una squadra che sta crescendo. Il gruppo ha dimostrato di voler fare bene, sono contento delle prestazioni di Rugani. Anche Alex Sandro è tornato ai suoi livelli, nonostante l'errore finali. Dybala? Abbiamo rischiato facendolo giocare spesso dopo l'infortunio, ricordiamo che a Roma ha giocato 86 minuti e ne doveva fare meno. In previsione dei supplementari e rigori ho pensato di farlo subentrare. I primi minuti? Siamo stati timorosi, poi abbiamo preso fiducia e abbiamo giocato con serenità e sicurezza. Faccio i complimenti ai ragazzi. La rabbia? Perdere un trofeo all'ultimo secondo e vedere gli altri festeggiare non è piacevole".