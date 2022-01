Inter-Juventus 2-1, Sanchez al 120′ fa esplodere Inzaghi: la Supercoppa è nerazzurra

Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana, è stata vinta da Inzaghi per 2-1 su Allegri grazie al gol ai supplementari di Sanchez

I primi dieci minuti sono stati totalmente di stampo nerazzurro, con la compagine di Inzaghi che ha protestato per un contatto sospetto in area di rigore tra Chiellini e Barella. Alla prima occasione utile della partita, è passata in vantaggio la Juventus con il colpo di testa di McKennie al 26' che sfruttato al meglio il cross di Morata dalla sinistra. Al 34' Perisic ha filtrato il pallone in area per Dzeko che è stato tallonato da De Sciglio. L'arbitro Doveri ha indicato il dischetto e l'Inter ha rimesso in parità la partita grazie al rigore freddissimo di Lautaro Martinez che ha calciato con la punta spedendo il pallone quasi sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per Perin. Dopo un secondo tempo in cui non è successo nulla di troppo rilevante, a parte un colpo di testa sotto la traversa di Dumfries.