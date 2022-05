Genoa-Juventus, probabili formazioni: Allegri tridente e sorpresa Kean? Ekuban dal 1′

Quasi tutto pronto per l'anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A tra Genoa e Juventus, in programma alle 21:00 sul rettangolo verde del 'Luigi Ferraris'

Dall'altra parte un Genoa che ha bisogno immediato di punti salvezza dopo la debacle nel derby contro la Sampdoria - segnato anche dal rigore sbagliato da capitan Criscito nei minuti finali del match di Marassi -, con la lotta per non retrocedere che vede i genoani sempre più coinvolti specialmente in virtù del successo ottenuto dalla Salernitana nel recupero contro il Venezia. Venticinque i punti all'attivo per la formazione di Blessin, che deve assolutamente provare a vincere per non abbandonare totalmente le sue speranze di permanenza in Serie A.